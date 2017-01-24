Розкішний будинок за рекордну суму виставили на продаж у США: приголомшливі фото маєтку

Найдорожчий будинок Америки продають у Лос-Анджелесі. Його вартість дорівнює майже річному державному прибутку Ватикану.

Будинок розміщений в ультра-ексклюзивному районі Bel Air в Лос-Анжелесі, а його площа становить 3530 кв. м., розташованих на чотирьох рівнях, пише fshoke.com.

Всередині особняка є кілька супер-люксів для його власників, 10 люксів для VIP-гостей, 21 ванних кімнат і три кухні для гурманів.

А з його галявини відкривається приголомшливий 270-градусний панорамний огляд на Лос-Анджелес. Крім цього, масажний кабінет і спа-центр, фітнес-центр та 26-метровий скляний басейн.

Для розваг передбачено п’ять барів, 40-місцевий кінотеатр 4K Dolby Atmos, повноцінний чотирьох-смуговий боулінг і лаундж зона. Є також кінотеатр на вулиці, який піднімається гідравлікою, та кілька столів для гри у настільний футбол.

Для ласунів стане у нагоді спеціальна кімната, яка нагадує кондитерський магазин з різними ємностями, заповненими солодощами. Крім цього, в будинку є пара добре укомплектованих винних погребів.

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Всередині будівлі крім декору з каменю, скла і мармуру, міститься колекція із 100 художніх творів та інсталяцій. До них відносяться, наприклад, хромовані скульптури від Гейла Харта, настінні годинники Lamborghini, старовинні газові балони і вогнегасники, кілька гітар Rock Royalty, вертоліт Bell 22A, який використовувався у телесеріалі Airwolf, гігантська копія фотоапарата Leica за мільйон доларів та подібне.

В ціну будинку включена колекція автомобілів і мотоциклів на 30 мільйонів доларів. Серед них є виготовлений на замовлення Rolls-Royce, Bugatti і ретромобіль Allard.

Будинок на 924 Bel Air Road у Лос-Анжелесі позиціонується як найдорожчий будинок в США за всю історію країни. Він був побудований девелопером Брюсом Маковський (Bruce Makowsky) для себе. Над його будівництвом працювало 250 чоловік на протязі чотирьох років.

Ціна такої розкоші – 250 мільйонів доларів.

У вартість особняка включені послуги сімох працівників по дому на найближчі два роки. Для них облаштовано окреме крило.

Це найдорожчий будинок, який коли-небудь було виставлено на продаж у США.

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