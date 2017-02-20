Розкішну яхту російського олігарха арештували за борги: з'явились фото

Одну з найбільших у світі вітрильних яхт, яка належить російському мільярдерові Андрію Мельниченку, заарештували в Гібралтарі за борги.

Про це повідомляє "Апостроф" з посилання на одне із пропагандистських видань Росії.

Представники російського олігарха підтвердили інформацію про арешт яхти.

Яхта російського олігарха

Відомо, що яхту арештували через позов німецької Nobiskrug. Юристи цієї компанії стверджують, що замовник – компанія Valla Yachts Limited – заборгував загалом понад 15,3 мільйона євро.

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Представник компанії Valla Yachts висловив здивування тим, що трапилося, заявивши, що сторони перебували в процесі врегулювання суперечок.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що довжина яхти складає 142 метра, а висота її щогл перевищує 90 метрів. На судні є вісім палуб. Яхта розрахована на екіпаж з 54 осіб. За оцінками експертів, судно оцінюється приблизно в 450 мільйонів доларів.

Кілька днів тому яхта прибула в Гібралтар для оздоблювальних робіт, потім вона повинна була пройти ходові випробування в Іспанії.