02:54
19 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путінське загострення Аксьонова. Поклонська викликає духів
Вєсті Кремля
20:52, 18 березня
Вєсті.UA. Жир. Остання з Гонтарєвих.
Вєсті.UA
20:19, 18 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандальна стрілянина у Києві. Ситуація на шахті Бутівка
Випуск новин
23:08, 18 березня
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Розкішну яхту з фільму про Джеймса Бонда виставили на продаж

02:02, сьогодні 113 Читать новость на русском

Яхта Regina, на борту якої знімалися сцени фільму про Джеймса Бонда "Координати Скайфолл", виставлена на продаж за 9,4 млн доларів.

Як передає Business Insider, двощоглова вітрильна яхта має довжину 56 метрів і була збудована в 2011 році за індивідуальним замовленням морського архітектора Айберка Айпада. Regina має сталевий корпус і може розвивати швидкість до 12 вузлів.

На борту розміщені шість комфортабельних кают з сучасними мультимедійними системами та іншими необхідними зручностями, а також вітальня і їдальня. В інтер'єрі є багато елементів з червоного дерева і білих шкіряних меблів.

Також відомо, що раніше яхта вже виставлялася на продаж. У 2012 році її придбав турецький бізнесмен за 12 млн доларів.

Читайте також: Легендарний будинок Гаррі Поттера виставили на продаж

Теги: LifeStyle Фотоновини Джеймс Бонд
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
В Украине никогда не выйдет построить полицейское государство изнутри
18 березня, 22:33 В Украине никогда не выйдет построить полицейское государство изнутри
Володимир Шередега 1537
Головні новини 18 березня: загострення в АТО, зізнання Савченко, заяви Меркель і Трампа про Донбас
18 березня, 22:02 Головні новини 18 березня: загострення в АТО, зізнання Савченко, заяви Меркель і Трампа про Донбас
1976
Україну готують до ліквідації 40 банків у липні
18 березня, 19:05 Україну готують до ліквідації 40 банків у липні
Андрій Довбенко 8494
О чем россияне помалкивают в тряпочку
18 березня, 15:52 О чем россияне помалкивают в тряпочку
Блог Соцмережі 4545
Ялта чи Керч? Вгадай місто Криму за картинкою
18 березня, 13:05 Ялта чи Керч? Вгадай місто Криму за картинкою
1956
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук