Розкішну яхту з фільму про Джеймса Бонда виставили на продаж

Яхта Regina, на борту якої знімалися сцени фільму про Джеймса Бонда "Координати Скайфолл", виставлена на продаж за 9,4 млн доларів.

Як передає Business Insider, двощоглова вітрильна яхта має довжину 56 метрів і була збудована в 2011 році за індивідуальним замовленням морського архітектора Айберка Айпада. Regina має сталевий корпус і може розвивати швидкість до 12 вузлів.

На борту розміщені шість комфортабельних кают з сучасними мультимедійними системами та іншими необхідними зручностями, а також вітальня і їдальня. В інтер'єрі є багато елементів з червоного дерева і білих шкіряних меблів.

Також відомо, що раніше яхта вже виставлялася на продаж. У 2012 році її придбав турецький бізнесмен за 12 млн доларів.

Читайте також: Легендарний будинок Гаррі Поттера виставили на продаж