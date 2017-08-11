13:50
11 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Німб для Собчак. Гендерна рівність штанів
Вєсті Кремля
21:58, 10 серпня
Вєсті.UA. Нові вершини Наді. Є
Вєсті.UA
20:39, 10 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 12:00: Вибух газу в Ірпіні. Метеоритний дощ
Випуск новин
12:53, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Розкрадання грошей проекту Стіна: відома доля усіх затриманих фігурантів справи

12:49, сьогодні 317 Читать новость на русском
Арештували підозрюваних у розкраданнях грошей
Арештували підозрюваних у розкраданнях грошей / Фото з відкритих джерел

Суд постановив арештувати сімох учасників розтрати коштів проекту "Стіна", сумарний розмір застав становить 25,5 мільйони гривень.

Про це прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомила у Facebook.

Зокрема начальнику Управління будівництва департаменту ресурсного забезпечення ДПСУ обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 3,2 мільйони гривень.

Старшому офіцеру Першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 500 тисячі гривень.

Колишньому начальнику Першого окремого відділу капітального будівництва – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 8,2 мільйони гривень.

Директору ТОВ "АЗІ" – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 3,6 мільйони гривень.

Колишньому директору ДП "Чернігівський облавтодор" ДАК "Автомобільні дороги України" – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 500 тисяч гривень.

Директору та засновнику ТОВ "Будцентр "Вітязь" – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 8,2 мільйони гривень.

Особі, яка виконувала роль посередника – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1,2 мільйони гривень.

У САП додали, що суд задовольнив клопотання детективів та прокурорів у повному обсязі.

Нагадаємо, 8 серпня НАБУ та САП затримали шістьох осіб, причетних до розкрадання коштів з проекту "Стіна".

Теги: Новини України
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Міхо-блукалець, або Пригоди ображеного Саакашвілі за кордоном
сьогодні, 12:01 Міхо-блукалець, або Пригоди ображеного Саакашвілі за кордоном
Наталія Лебідь 662
Чому перевірка електронних декларацій НАЗК неефективна і як це виправити
сьогодні, 09:31 Чому перевірка електронних декларацій НАЗК неефективна і як це виправити
Олександра Дрік 172
Будни
сьогодні, 08:40 Будни "ЛНР": луганским "властям" наплевать на отсутствие воды, ведь "во всем виновата Украина"
Ольга Черненко 2274
Большая игра Путина: что означает визит в Абхазию?
10 серпня, 22:00 Большая игра Путина: что означает визит в Абхазию?
Олексій Нікольський 2633
Науковець: в Україні підтримують імідж націоналіста, як людини не дуже розумної і агресивної
10 серпня, 21:05 Науковець: в Україні підтримують імідж націоналіста, як людини не дуже розумної і агресивної
Євгенія Мазур 1498
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Готівковий курс валют 30 травня: євро падає, долар росте
 30 травня , 20:16
Прокуратура завершила розслідування вбивства Олеся Бузини
27 червня , 17:06
Стало відомо, коли Ахтему Чийгозу оголосять вирок
 9 серпня , 18:51
Суд про держзраду Януковича знову перенесли
 10 серпня , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук