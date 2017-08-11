Розкрадання грошей проекту Стіна: відома доля усіх затриманих фігурантів справи

Суд постановив арештувати сімох учасників розтрати коштів проекту "Стіна", сумарний розмір застав становить 25,5 мільйони гривень.
Про це прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомила у Facebook.
Зокрема начальнику Управління будівництва департаменту ресурсного забезпечення ДПСУ обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 3,2 мільйони гривень.
Старшому офіцеру Першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 500 тисячі гривень.
Колишньому начальнику Першого окремого відділу капітального будівництва – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 8,2 мільйони гривень.
Директору ТОВ "АЗІ" – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 3,6 мільйони гривень.
Колишньому директору ДП "Чернігівський облавтодор" ДАК "Автомобільні дороги України" – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 500 тисяч гривень.
Директору та засновнику ТОВ "Будцентр "Вітязь" – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 8,2 мільйони гривень.
Особі, яка виконувала роль посередника – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1,2 мільйони гривень.
У САП додали, що суд задовольнив клопотання детективів та прокурорів у повному обсязі.
Нагадаємо, 8 серпня НАБУ та САП затримали шістьох осіб, причетних до розкрадання коштів з проекту "Стіна".