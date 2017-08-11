Розкрадання грошей проекту Стіна: відома доля усіх затриманих фігурантів справи

Суд постановив арештувати сімох учасників розтрати коштів проекту "Стіна", сумарний розмір застав становить 25,5 мільйони гривень.

Про це прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомила у Facebook.

Зокрема начальнику Управління будівництва департаменту ресурсного забезпечення ДПСУ обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 3,2 мільйони гривень.

Старшому офіцеру Першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 500 тисячі гривень.

Колишньому начальнику Першого окремого відділу капітального будівництва – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 8,2 мільйони гривень.

Директору ТОВ "АЗІ" – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 3,6 мільйони гривень.

Колишньому директору ДП "Чернігівський облавтодор" ДАК "Автомобільні дороги України" – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 500 тисяч гривень.



Директору та засновнику ТОВ "Будцентр "Вітязь" – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 8,2 мільйони гривень.

Особі, яка виконувала роль посередника – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1,2 мільйони гривень.

У САП додали, що суд задовольнив клопотання детективів та прокурорів у повному обсязі.

Нагадаємо, 8 серпня НАБУ та САП затримали шістьох осіб, причетних до розкрадання коштів з проекту "Стіна".