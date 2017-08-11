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Розкрадання з проекту "Стіна": суд арештував двох фігурантів

00:04, сьогодні 0
Суд арештував двох фігурантів справи про розкрадання грошей з проекту
Суд арештував двох фігурантів справи про розкрадання грошей з проекту "Стіна" / Forbes

В четвер, 10 серпня, Солом'янський рай суд Києва заарештував на 60 діб фігуранта справи з розкрадання коштів у проекті "Стіна" директора ТОВ "Агентство захисту інформації" Олександра Кашубу. Вирок винесено з альтернативою внесення застави у розмірі 3,6 мільйонів гривень.

Про це повідомляє "Главком".

Зазначається, Кашуба не визнає своєї провини. Він стверджує, що були певні недоліки в роботі, але це з часом виправлялось. Також, за його словами, сума застави є занадто великою, тому він не вноситиме заставу.

Читайте також: До розкрадання 16 мільйонів гривень з бюджету "Стіни" причетні наглядачі за проектом

Сторона захисту каже, що вже готує апеляцію на таке рішення

Тим часом іншому фігуранту справи старшому офіцерові виробничо-технічного відділення першого окремого відділу капітального будівництва Держприкордонслужби В'ячеславові Майдановичу призначено запобіжний захід у вигляді арешту в Київському СІЗО до 5 жовтня з альтернативою застави у сумі 505 тисяч 200 гривень. Окрім того, суд зобов’язав Майдановича здати паспорти і носити електронний браслет.

Зазначається, що для Майдановича просили арешт із альтернативою застави у сумі 8 мільйонів 120 тисяч гривень.

Нагадаємо, 8 серпня НАБУ та САП затримали шістьох осіб, причетних до розкрадання коштів проекту "Стіна".

Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Держприкордонслужба арешт НАБУ САП
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