17:24
12 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нове прізвисько Мєдведєва. Злодюжка Путін
Вєсті Кремля
19:43, 11 лютого
Вєсті.UA. Жир. Возз'єднання
Вєсті.UA
20:34, 11 лютого
Мегаафера у Львові: як спритні податківці обікрали ціле місто
ЦРУ
22:10, 9 лютого
Випуск новини за 15:00: Вибори президента Німеччини. Жадан повернувся в Київ
Випуск новин
15:56, сьогодні
Про перші кроки на посаді: ексклюзивне інтерв'ю із новообраним головою Нацполіції
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, 9 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН

Розмови про введення воєнного стану – це загравання з електоратом, – експерт

10:59, сьогодні 1533 Читать новость на русском
Темою маніпулюють політики
Темою маніпулюють політики / 24 канал

Заяви окремих політиків про введення військового стану – це не більше. ніж політична маніпуляція з метою заробити додаткові електоральні бали напередодні можливих осінніх парламентських виборів. Особливо на цій темі "грає" Юлія Тимошенко.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

Юлія Тимошенко намагається конвертувати у свій рейтинг все, зокрема, навіть фантомні зустрічі з Дональдом Трампом. Свого часу в 2014 році вона "створювала" добровольчі батальйони для війни. Виникає питання: де зараз ці батальйони? Закінчилися парламентські вибори, а разом з ними і "батальйони". Розпочинається можлива виборча осіння фаза, і Тимошенко починає говорити про військовий стан. Лідер ВО "Батьківщина" – це такий створювач фейків,
– говорить експерт.

На думку Миколи Давидюка, якщо військовий стан не ввели в найгірші періоди війни на Донбасі, то немає сенсу робити це зараз. За його словами, військовий стан вводить дуже багато обмежень для цивільного життя. Війна йде на окремо взятих територіях, але військовий стан буде введено по всій країні.

Читайте також: Випробування Авдіївкою: вижити замало, треба перемагати

"Це обмеження свободи мас-медіа, мобільності населення, тотальна мобілізація. Чи сприятиме це вирішенню військового конфлікту? Сумнівно. Населення показало, що в таких вільних умовах люди готові допомагати боротися проти агресора. Вони надають допомогу військовим, постраждалим від війни. І в цьому бере участь велика частка населення. Якщо людей зв’язати законами військового стану, то багато того, що робитися ними зараз, припиниться", – переконаний Микола Давидюк.

Нагадаємо, питання запровадження воєнного стану в Україні набуло широкого розголосу після того, як його під час брифінгу зачепив заступник голови адміністрації президента України Констянтин Єлісєєв. Міністр закордонних справ Павло Клімкін зазначив, що окремі країни можуть перебувати у стані війни, однак при цьому не запроваджувати воєнний стан. В свою чергу Юлія Тимошенко заявила, що фракція ВО "Батьківщина" підтримує введення військового стану.

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Україна-Росія
Джерело: 24 канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Про наші польські справи: або Бандера, або Європа
сьогодні, 16:01 Про наші польські справи: або Бандера, або Європа
Богдан Яременко 1791
Отъезд на ПМЖ – это женитьба Золушки, Или почему нужно не уезжать
сьогодні, 12:00 Отъезд на ПМЖ – это женитьба Золушки, Или почему нужно не уезжать
Дмитро Бєлобров 2693
Що не дарувати на День Валентина: антирейтинг
сьогодні, 11:00 Що не дарувати на День Валентина: антирейтинг
1408
Почему Рада блокирует НАБУ
сьогодні, 08:30 Почему Рада блокирует НАБУ
Андрій Довбенко 9686
Жизнь на Донбассе: раньше летали в Египет, теперь тащим тележки в Луганск
11 лютого, 22:01 Жизнь на Донбассе: раньше летали в Египет, теперь тащим тележки в Луганск
Ольга Черненко 7737
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Скільки українців хворі на грип: цифра вражає
6 січня , 15:17 1
На інавгурації Трампа будуть присутні представники 5 фракцій ВР
20 січня , 01:04
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук