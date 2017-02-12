Розмови про введення воєнного стану – це загравання з електоратом, – експерт

Заяви окремих політиків про введення військового стану – це не більше. ніж політична маніпуляція з метою заробити додаткові електоральні бали напередодні можливих осінніх парламентських виборів. Особливо на цій темі "грає" Юлія Тимошенко.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

Юлія Тимошенко намагається конвертувати у свій рейтинг все, зокрема, навіть фантомні зустрічі з Дональдом Трампом. Свого часу в 2014 році вона "створювала" добровольчі батальйони для війни. Виникає питання: де зараз ці батальйони? Закінчилися парламентські вибори, а разом з ними і "батальйони". Розпочинається можлива виборча осіння фаза, і Тимошенко починає говорити про військовий стан. Лідер ВО "Батьківщина" – це такий створювач фейків,

– говорить експерт.

На думку Миколи Давидюка, якщо військовий стан не ввели в найгірші періоди війни на Донбасі, то немає сенсу робити це зараз. За його словами, військовий стан вводить дуже багато обмежень для цивільного життя. Війна йде на окремо взятих територіях, але військовий стан буде введено по всій країні.

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"Це обмеження свободи мас-медіа, мобільності населення, тотальна мобілізація. Чи сприятиме це вирішенню військового конфлікту? Сумнівно. Населення показало, що в таких вільних умовах люди готові допомагати боротися проти агресора. Вони надають допомогу військовим, постраждалим від війни. І в цьому бере участь велика частка населення. Якщо людей зв’язати законами військового стану, то багато того, що робитися ними зараз, припиниться", – переконаний Микола Давидюк.