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Розпочалося справжнє збройне полювання на овідіопольського головоріза

23:24, 29 грудня 2130 Читать новость на русском
Поліція шукає овідіопольського вбивцю
Поліція шукає овідіопольського вбивцю / Соцмережі

Щодо пошук злочинця, який відрізав голови матері з донькою та підпалив два будинки в Овідіополі, поліція Одещини ініціювала безпрецендентні заходи.

За інформацією місцевого видання "Думская", правоохоронці залучили до пошуків злочинця навіть мисливців та інших жителів району, що мають вогнепальну зброю.

Овідіополь, вбивство, кримінал

Загалом в операції беруть участь понад 600 осіб: оперативники карного розшуку, бійці КОРДУ та спецбатальйону поліції, військовослужбовці Нацгвардії.

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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що овідіопольський убивця мав намір повторити сценарій берлінського теракту, відтак поїхав до Одеси.

Теги: Україна Одеса Міністерство внутрішніх справ Поліція Кримінал Зброя Нацгвардія
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