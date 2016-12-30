Розпочалося справжнє збройне полювання на овідіопольського головоріза

Щодо пошук злочинця, який відрізав голови матері з донькою та підпалив два будинки в Овідіополі, поліція Одещини ініціювала безпрецендентні заходи.
За інформацією місцевого видання "Думская", правоохоронці залучили до пошуків злочинця навіть мисливців та інших жителів району, що мають вогнепальну зброю.
Загалом в операції беруть участь понад 600 осіб: оперативники карного розшуку, бійці КОРДУ та спецбатальйону поліції, військовослужбовці Нацгвардії.
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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що овідіопольський убивця мав намір повторити сценарій берлінського теракту, відтак поїхав до Одеси.
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