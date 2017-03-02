Розпочався другий етап блокади Донбасу

Блокувальники торгівлі з окупантами оголосили про про перехід до другого етапу – блокування автомобільних шляхів.

Таку заяву зробив начальник Штабу блокади торгівлі з окупантами Сергій Акимович у ефірі "Громадського радіо".

Після того, як ми заблокували практично весь залізничний трафік, ми переходимо до другого етапу – починаємо блокувати автомобільні дороги, якими так само провозиться контрабанда. Сьогодні ми вже маємо 4 блоки – вони є мобільними, не постійними, тому що вони мають бути якомога ближче до лінії розмежування. Тому є випадки, коли ми встановлюємо редут, і починається з того боку обстріл,

– наголосив він.

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