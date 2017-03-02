Розпочався другий етап блокади Донбасу

Блокувальники торгівлі з окупантами оголосили про про перехід до другого етапу – блокування автомобільних шляхів.
Таку заяву зробив начальник Штабу блокади торгівлі з окупантами Сергій Акимович у ефірі "Громадського радіо".
Після того, як ми заблокували практично весь залізничний трафік, ми переходимо до другого етапу – починаємо блокувати автомобільні дороги, якими так само провозиться контрабанда. Сьогодні ми вже маємо 4 блоки – вони є мобільними, не постійними, тому що вони мають бути якомога ближче до лінії розмежування. Тому є випадки, коли ми встановлюємо редут, і починається з того боку обстріл,
– наголосив він.
Читайте також: Катастрофа для нинішнього керівництва України, – Соболєв про напад на блокувальників
Нагадаємо, торгова блокада окупованих територій розпочалася ще наприкінці грудня 2016 року у зв'язку із закінченням терміну ультиматуму, який оголосили російським найманцям "ЛНР"/"ДНР" ветерани війни за Незалежність.
Такий крок активісти також пояснюють тим, що на окупованих територіях наживають мільйони як ватажки т.зв. "ДНР"/"ЛНР", так і "українські" олігархи та чиновники.