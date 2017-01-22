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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Розповіли, хто стане першим закордонним політиком, з яким зустрінеться Трамп

17:43, сьогодні 2276 Читать новость на русском
Тереза Мей
Тереза Мей / Getty Images

Британська прем’єр-міністр Тереза Мей стане першим іноземним лідером, що зустрінеться з Дональдом Трампом.

Про це розповіла сама прем’єр-міністр, повідомляє Польське радіо.

Зустріч відбудеться 27 січня у Вашинґтоні.

Коли я сидітиму з Дональдом Трампом, я матиму можливість порозмовляти про те, як ми можемо будувати наші особливі відносини. Він вже сказав мені, що хоче побачити дуже міцні взаємини між Об’єднаним Королівством і США в майбутньому,
– сказала вона.

Мей зазначила, що разом з Трампом обговорить питання НАТО та тероризму.

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Теги: Дональд Трамп Великобританія
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