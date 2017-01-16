Розрив між багатими і бідними у світі сягнув критичної позначки

1% найбагатших людей світу володіє 50,8% світових статків.

Про це повідомляє міжнародне об'єднання організацій із боротьби з бідністю Oxfam. 8 найзаможніших мільярдерів світу мають у своїх активах 400 мільярдів доларів. В той час, як 4 мільярди найбідніших людей світу володіють меншою сумою.

У вісімку найбагатших увійшли шестеро американців, на чолі з Білом Гейтсом, Марком Цукербергом і Уорреном Баффетом, а також один іспанець – Амансіо Ортега і один мексиканець – Карлос Слім.

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Білл Гейтс має на рахунках понад 75 мільярдів доларів. Іспанський засновник Іnditex, яка володіє мережею моди Zara Aмансіо Ортега заробив 67 мільярдів.

Американський мільярдер Уоррен Баффет може похвалитися статом у 60 мільрдів доларів, а у мексиканського власника Group Carso Карлоса Сліма – 50. Співзасновник Facebook Марк Цукерберг заробив – 44,6 мільярда.

У міжнародному об'єднанні організацій, що борються з бідністю Oxfam, кажуть, що такий нерівний розподіл грошей вбиває соціальну справедливість

Це непристойно, коли такі багатства, накопичуються в руках такої кількості людей. Коли кожна 10-та людина планети живе менш, ніж на 2 долари в день. Це підриває демократію,

– впевений директор Oxfam International Вінні Баянійма.

Більше того, накопичення великих грошей у руках невеликої групи людей відбувається за участі міжнародних корпорацій, що впливає на геополітику.

Це шкодить нашій політиці, ми бачили, цей вплив на Brexit і на обрання президента CША Дональда Трампа. Усе це дає підстави говорити, що корпорації відіграють ключову роль у закріпленні цієї кризи нерівності,

– вважає представник цієї організації Макс Лоусон.

Тому він з колегами закликає уряди країн світу посилити боротьбу з корупцією, яку вважають головною причиною нерівномірного збагачення.

В Україні у трійці найбагатших залишаються – Рінат Ахметов зі статками 2 мільярди 300 мільйонів доларів, друге місце ділять – Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, кожен з яких має 1 мільярд 300 мільйонів доларів, а третій за рівнем статків – Віктор Пінчук, у якого 1 мільярд 200 мільйонів доларів