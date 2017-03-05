Розробники показали унікальний український безпілотник

Українські конструктори розробили важку універсальну безпілотну платформу "Командор" з комбінованою силовою установкою.

Про це повідомляє "Український мілітарний портал".

Новинку розробило дослідно-конструкторське бюро Matrix-UAV.

Наразі проходить випробування перша версія платформи "Командор". Вона здатна нести корисне навантаження у 30 кг протягом однієї години.

Проте куратор проекту "Матриця технологій" Юрій Касьянов представив моделі наступної версії універсальної платформи зі збільшеною кількістю силових установок і конструкції. За його словами, одна з варіацій використання платформи – це можливістю несення двох керованих протитанкових ракет.

Також для "Командора" розглядають і для цивільного використання. Наприклад, для допомоги пожежникам чи аграріям.

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