Розробники випустили лак для нігтів із запахом алкоголю

Б'юті-новинка компанії Groupon відрізнятиметься від інших лаків для нігтів ароматом та смаком білого ігристого вина.

Про це повідомляє Vogue.

Назва такої новинки – Prosecco Polish. У його основі закладене справжнє вино Проссеко (італійське сухе ігристе вино). Крім алкоголю, лак містить досить великий список хімічних інгредієнтів. Тому, куштувати новинку на смак краще не варто.

Виробник зазначає, що колір лаку є золотим, що наче нагадує бульбашки алкогольного напою, тому такий незвичайний відтінок завжди виглядатиме симпатично та урочисто.

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