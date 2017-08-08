Розрядка, – представниця німецьких "лівих" заявила про необхідність змін у ставленні щодо РФ

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Кандидат у канцлери Німеччини від "лівих" Сара Вагенкнехт заявила про необхідність повернення до "політики розрядки" щодо Росії.
Вона підтримала висловлювання лідера німецьких лібералів Крістіана Лінднера про необхідність зміну курсу у відносинах з Росією, пише Spiegel. На думку Вагенкнехт, задля стабільності й безпеки у Європі необхідно згадати й застосувати "політику розрядки" щодо Росії.
На її думку, незаконна анексія Криму наразі жодним чином не вирішиться. Тож саме тому вона пропонує не прив'язувати до окупації всі проблеми, які ще можна вирішити – адже це можливості досягти прогресу у відносинах з Росією.
Читайте також: Тимчук пояснив, чому німецькі політики почали судорожно "виносити Крим за дужки"
Водночас, вона заявила про необхідність санкції та заперечила ідею "пом'якшення" щодо Росії через її міжнародну діяльність.
Нагадаємо, що 4 серпня Європейський Союз розширив санкції проти Росії через скандал із постачанням газових турбін Siemens на територію окупованого Криму.
Невдовзі після цього лідер німецької ліберальної партії закликав тимчасово заплющити очі на анексію Криму.