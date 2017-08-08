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Розрядка, – представниця німецьких "лівих" заявила про необхідність змін у ставленні щодо РФ

10:31, сьогодні 170 Читать новость на русском
Сара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт / Фото з вільних джерел

Кандидат у канцлери Німеччини від "лівих" Сара Вагенкнехт заявила про необхідність повернення до "політики розрядки" щодо Росії.

Вона підтримала висловлювання лідера німецьких лібералів Крістіана Лінднера про необхідність зміну курсу у відносинах з Росією, пише Spiegel. На думку Вагенкнехт, задля стабільності й безпеки у Європі необхідно згадати й застосувати "політику розрядки" щодо Росії.

На її думку, незаконна анексія Криму наразі жодним чином не вирішиться. Тож саме тому вона пропонує не прив'язувати до окупації всі проблеми, які ще можна вирішити – адже це можливості досягти прогресу у відносинах з Росією.

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Водночас, вона заявила про необхідність санкції та заперечила ідею "пом'якшення" щодо Росії через її міжнародну діяльність.

Нагадаємо, що 4 серпня Європейський Союз розширив санкції проти Росії через скандал із постачанням газових турбін Siemens на територію окупованого Криму.

Невдовзі після цього лідер німецької ліберальної партії закликав тимчасово заплющити очі на анексію Криму.

Теги: Новини політики Україна – Росія Російська пропаганда
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