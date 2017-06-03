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Розслаблятися все ще рано, – Окуєва про стан здоров'я пораненого бійця АТО

12:50, сьогодні 506 Читать новость на русском
Адам Осмаєв
Адам Осмаєв / Соцмережі

Командир батальйону імені Джохара Дудаєва Адам Осмаєв, на якого скоїли замах у центрі Києва, вже може говорити телефоном і незабаром розпочне займатися дихальною гімнастикою.

Про це розповіла його дружина Аміна Окуєва на своїй сторінці у Facebook.

"Хоча розслаблятися все ще рано – перші три доби після такої травми в будь-якому разі є небезпечними, але все одно я вже переживаю набагато менше", – підкреслила вона.

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Також снайперка пригадала, як чоловік змушував її займатися спортом, однак наразі ці функції виконуватиме вона.

"Зазвичай це він завжди мене змушує бігати, віджиматися та холостити з пістолетом і автоматом, а тепер тренерську функцію якийсь час до відновлення Адама доведеться виконувати мені", – зауважила жінка.

Також вона подякувала усім, "хто переживає, питає, молиться".

Нагадаємо, 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків.

Згодом стало відомо, що одним із поранених виявився росіянин Адам Осмаєв, якого підозрювали у замаху на президента Росії Володимира Путіна. Тепер він воює на Донбасі і очолює чеченський батальйон імені Джохара Дудаєва.

Разом зі своєю дружиною, яка також воювала в зоні АТО, Аміною Окуєвою, вони домовилися про зустріч з нібито французьким журналістом, який і вистрелив в Осмаєва. Окуєва встигла поранити нападника із нагородної зброї.

У стрільця виявили закордонний паспорт громадянина України на ім’я Олександра Дакара. За словами радника МВС Антона Геращенка, його завербували російські спецслужби.

Теги: Україна Адам Осмаєв Стрілянина в Києві Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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