Розслідування Іловайської трагедії: прокуратура оприлюднила офіційні результати

Головна військова прокуратура оприлюднила розслідування нападу на українських військових під Іловайськом 2014 року, коли було вбито 366 бійців ЗСУ, ще 429 військових отримали поранення, 300 військових – потрапили в полон.

Згідно з повідомленням ГПУ, єдиною причиною, що призвела до Іловайської трагедії, є вторгнення збройних сил Росії в Україну та вчинення ними воєнних злочинів.

Зважаючи на суттєві успіхи наших військ, з метою уникнення поразки терористичних організацій у третій декаді серпня 2014 року керівництвом ЗС РФ організовано пряме вторгнення регулярних російських підрозділів на територію Донецької області з одночасними артилерійськими обстрілами позицій ЗС України з Росії,

– йдеться в повідомленні.

За даними ГПУ, наймасштабніше вторгнення відбулось у ніч із 23 на 24 серпня 2014 року. Сили ЗС РФ складалися з дев’яти батальйонно-тактичних груп. На російську військову техніку розпізнавальні позначки українських підрозділів.

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Після раптового вторгнення регулярних підрозділів ЗС РФ в напрямку Іловайська декілька батальйонів МВС України та Нацгвардії потрапили в оточення.

Командування сил АТО почало перемовини з Генштабом РФ, аби відкрити українським військовим безпечні коридори для виходу з оточення, але представники російських збройних сил умисно затягували переговори.

29 серпня 2014 року за безпосередньою вказівкою та наказом командування Генерального штабу ЗС РФ російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових, разом із трьома полоненими російськими десантниками.

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За результатами слідства та на підставі зібраних доказів повідомлено про підозру першому заступнику начальника Генштабу ЗС РФ Миколі Богдановському у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за статтями "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України", "Ведення агресивної війни" та "Порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством".

Слідство також з'ясувало основні причини неспроможності української армії протистояти вторгненню:

- низький рівень боєготовності та боєздатності Збройних сил України;

- численні факти дезертирства;

- окремі помилки керівництва АТО під час планування та проведення військових операцій.