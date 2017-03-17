Розслідування: кому і для чого вигідно підставляти суддів

У свіжому випуску програми "Наші гроші" – судді Павлу Скутельнику закидають хабар у 15 тисяч доларів. Згідно з протоколом обшуку, складеним слідчими, суддівський хабар знайшли у вкрай незвичному місці. А саме – у квартирі матері під сейфом.

Суддів, які заявляють про втручання у їх діяльність з боку голів судів, небагато. Найвідоміші – Лариса Гольник та Сергій Бондаренко. Але є й інші, менш відомі випадки. Суддя господарського суду Київської області Павло Скутельник – законник, який офіційно задекларував тиск на себе з боку голови суду. І, водночас, суддя з підозрою у хабарі.

У травні 2015 року Генеральна прокуратура України повідомила суддю про підозру. За версією слідчих, Павло Скутельник просив та отримав 15 тисяч доларів хабара за рішення у справі про банкрутство держпідприємства "Білоцерківський військовий торг". Суддя наполягав на тому, що грошей не брав. У суддівському кабінеті мічених коштів, мовляв, не знайшли. А те, що знайшли у квартирі матері, не його.

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У протоколі слідства зазначили, що гроші знайшли під сейфом. З посередником, який начебто передавав хабар, суддя ніколи не спілкувався. Натомість звинувачення у хабарі дозволили слідчим вилучити в суді матеріали справи, яку він розглядав і за яку начебто взяв гроші.

Оригінали судової справи вилучили без виготовлення копій, тож встановити, чи зникло щось із неї, неможливо. Повернули цю справу звичайним листом. А за даними системи діловодства суду вона взагалі не покидала стін приміщення.

З якими перешкодами на шляху до правосуддя згодом зіткнувся законник і що з цього вийшло – дивіться у випуску програми "Наші гроші"

Гість студії:

Експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська.