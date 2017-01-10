Розслідування: як НБУ продав колекторам кредитів на величезну суму
ЦРУ 22:02, сьогодні 555 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "ЦРУ", – Національний Банк України передав активи на суму 165 мільйонів гривень ліквідованого банку компанії "Дельта-М", що за всіма ознаками нагадує колекторську компанію.
Дивним є той факт, що "Дельта-М", не є фінансовою установою і навіть не має ліцензії на надання фінансових послуг.
Наразі українські закони настільки гнучкі, що в одну прекрасну мить квартира, за яку виплачується кредит, може законно перейти до колекторів. Під найбільшою загрозою опинилися люди, чий банк під час економічної кризи був ліквідований.
Як українське подружжя виплутується із складної схеми та протистоїть колекторській фірмі – дивіться у розслідуванні журналістів "ЦРУ".
Джерело: 24 Канал
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