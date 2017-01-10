  • укр
  • рус
23:20
10 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Трампобал для Ляшка. Політичний календар на 2017 рік
Вєсті.UA
19:44, сьогодні
Розслідування: як НБУ продав колекторам кредитів на величезну суму
ЦРУ
22:02, сьогодні
Випуск новин за 22:00: Україна оговтується від морозів. Савченко про списки полонених
Випуск новин
23:09, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Програми ЦРУ
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Розслідування: як НБУ продав колекторам кредитів на величезну суму

ЦРУ 22:02, сьогодні 555 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У свіжому випуску програми "ЦРУ", – Національний Банк України передав активи на суму 165 мільйонів гривень ліквідованого банку компанії "Дельта-М", що за всіма ознаками нагадує колекторську компанію.

Дивним є той факт, що "Дельта-М", не є фінансовою установою і навіть не має ліцензії на надання фінансових послуг.

Наразі українські закони настільки гнучкі, що в одну прекрасну мить квартира, за яку виплачується кредит, може законно перейти до колекторів. Під найбільшою загрозою опинилися люди, чий банк під час економічної кризи був ліквідований.

Як українське подружжя виплутується із складної схеми та протистоїть колекторській фірмі – дивіться у розслідуванні журналістів "ЦРУ".

Теги: ЦРУ Банки Кредит гроші Розслідування Нерухомість
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Украине не нужны были
сьогодні, 22:25 Украине не нужны были "Оплоты" внутри страны, теперь они не нужны и Таиланду
Володимир Шередега 5 10016
Списки полонених від Савченко та знищений пам’ятник загиблим полякам, – головне за добу
сьогодні, 22:05 Списки полонених від Савченко та знищений пам’ятник загиблим полякам, – головне за добу
562
Легалізувати все:
сьогодні, 21:00 Легалізувати все: "Секс – не злочин!"
Яніна Ткачук 5 2369
Реєструватись по-новому: що змінилось у процедурі реєстрації місця проживання
сьогодні, 20:00 Реєструватись по-новому: що змінилось у процедурі реєстрації місця проживання
Анна Косинська 8133
Азаров і
сьогодні, 19:01 Азаров і "уряд у вигнанні": хто і навіщо виштовхав екс-прем’єра на сцену
Інна Жолобович 2086
Польща зробила категоричну заяву щодо окупації України
8 жовтня 2016 , 17:23 36
У Івано-Франківську зробили гучну заяву щодо звільненої полонянки Сворак
27 грудня 2016 , 22:12 88
В Україну повертається тепло
 7 грудня 2016 , 13:14
Журналісти дізналися, хто з чиновників зухвало краде землі Драгобрату
 31 жовтня 2016 , 19:16 1
Як олігархи знищили найприбутковіше підприємство на Львівщині
 18 серпня 2016 , 23:10 3
Чому в Україні погані дороги і хто на цьому наживається: розслідування журналістів
5 жовтня 2016 , 16:33
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук