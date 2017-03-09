Розстріл бізнесмена у Києві: поліція висунула версію

За попередніми версіями поліції, бізнесмена, автомобіль якого 8 березня розстріляли в центрі Києва, могли вбити через його професійну діяльність.

Про це в ефірі од6ного з українських телеканалів розповів глава ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко.

За попередніми версіями, це професійна діяльність. Аналізуючи всю попередню інформацію, яка буде зібрана, будуть відпрацьовувати нові версії,

– сказав головний поліцейський столиці.

Крищенко додав, що зараз проходять першочергові заходи розслідування.

Першочергові заходи проводяться. Є кілька свідків. Є ряд записів камер зовнішнього спостереження, вони ще аналізуються,

– заявив він.

Також стало відомо, що було здійснено близько 10 пострілів. Глава Нацполіції не назвав ім'я потерпілого. Додав, що "це бізнесмен, житель Києва. Більше нічого не можу сказати".

Крищенко повідомив, що дітям надали медичну допомогу, дівчина перебуває вже вдома, хлопчикові зробили операцію, зараз він в медустанові.

Нагадаємо, на вулиці Антоновича у Києві розстріляли автомобіль Mercedes. Загинув водій авто.



Згодом стало відомо, що розстріляний чоловік повертався додому з двома дітьми.