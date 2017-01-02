Розстріл клубу в Стамбулі: з'явилося відео нападу

Поліція продовжує шукати нападника, який здійснив обстріл нічного клубу в Стамбулі в новорічну ніч.

Мотив злочину поки залишається невідомим,однак підозра падає поки на представників ІД, передає BBC.

Крім того, Курдистанська робоча партія відкидає будь-які обвинувачення на свою адресу. За словами її лідера Мурата Караїлана, "вони ніколи не будуть атакувати невинне мирне населення".

Зауважимо, раніше поліція підтвердила,що нападник діяв один, і повідомила,що терориста вдалося ліквідувати.

Однак згодом міністр внутрішніх справ країни Сулейман Сойлу зазначив, що поліція продовжує шукати стрільця.

До слова, у мережі з’явилося відео нападу. На кадрах видно,що стрілянину здійснювала особа,яка не була в костюмі Санта-Клауса – це підтверджує і поліція.

Також є кадри з камер спостереження поблизу клубу, на яких видно, як кулі ледь не потрапляють у машини, що їдуть повз. Можна тут побачити, і як людина зі зброєю забігає у клуб.

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Нагадаємо, у новорічну ніч в одному з найпопулярніших нічних клубів Стамбула невідомий почав обстрілювати відвідувачів. У результаті щонайменше 39 осіб загинули та 70 отримали поранення.