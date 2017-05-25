Розстріл мотоцикліста у Києві: поліція розповіла деталі

Увечері 24 травня на Харківському шосе у Києві відбулася стрілянина, внаслідок чого водій мотоцикла загинув на місці.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця столичної поліції Оксана Блищик.

За її словами, увечері 24 травня, близько 21:30, правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину на Харківському шосе, відтак на виклик відразу прибула слідчо-оперативна група.

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"Попередньо встановлено: потерпілий їхав мотоциклом і під час руху зловмисник кілька разів вистрілив у його бік з автомобіля. Чоловік отримав поранення, проїхав кілька метрів і впав", – зазначила вона.

Також Оксана Блищик зауважила, що на місце викликали лікарів, однак потерпілий помер від отриманих поранень.

"Поліцейські оглядають прилеглу територію, опитують свідків та очевидців події, зі слів яких встановлено, що зловмисник зник на автомобілі SEAT жовтого кольору", – додала начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції у місті Києві.

Зауважимо, що за фактом вбивства розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу Украіни. Наразі поліція розшукує стрілка.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що у Києві оголошено план-перехоплення у зв’язку з розстрілом байкера.