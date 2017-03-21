"Розумна" куртка від Levi’s та Google – унікальний одяг для керування смартфоном

Ера високих технологій диктує моду, зокрема й на одяг. Смарт-футболки, які реагують на брудне повітря, змінюючи колір, смарт-кросівки, які самі себе зашнуровують, та ще багато інших аксесуарів з модним сьогодні додатком "смарт" вриваються у побут.

Не відставати від популярних "хай-тек" тенденцій вирішив і всесвітньо відомий виробник джинсового одягу – компанія Levi’s. Американські кравці об’єднали зусилля з розробниками з Google та вже готують до випуску лінію "розумних" курток, з допомогою яких можна керувати смартфоном.

На вигляд це буде звичайна куртка, проте високі технології будуть сховані в її рукаві. Вшиті у тканину сенсорні вставки перетворюють одяг на TouchPad, за допомогою якого можна відповідати на дзвінки, перемикати плеєр, використовувати навігацію та дізнаватися корисну інформацію. Зокрема, прогноз погоди, дані про вуличні затори та місце розташування потрібних закладів.

Інформація про дотики передається на мікрочип, який вмонтований у знімний обшлаг. Там же ж розміщені Bluetooth-модуль, через який куртка синхронізується зі смартфоном, та міні-акумулятор. Одного його заряду вистачить на два дні автономної роботи.

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Переваги цієї "розумної" куртки точно оцінять велосипедисти та байкери, які часто змушені відволікатися від керування під час їзди.

З таки м одягом не потрібно боятися забруднитися, бо її можна мити, прати, чистити, як звичайний предмет одягу, не забувши перед цим зняти модуль з електронікою.

За словами розробників, приміряти на себе це диво техніки і швейних технологій можна буде восени.