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"Розумна" система освітлення вулиць з’явилась в Кропивницькому

00:53, сьогодні 306 Читать новость на русском
Система допоможе істотно зекономити на енергії
Система допоможе істотно зекономити на енергії / Фото з відкритих джерел

Кропивницький став першим з українських міст, де впровадили унікальну для України систему освітлення вулиць OWLET, що дає можливість істотно економити електроенергію.

Про це пише видання ТСН.

Щоправда у світі вже є близько півтисячі міст, де працює така система освітлення.

"Ми маємо вже три вулиці, обладнані сучасними діодними світильниками, під'єднаними в єдину систему OWLET. Електронна система керування дозволяє диспетчеру бачити повну картину роботи кожного світильника. У разі виходу якоїсь лампи з ладу, інформація про це відразу з'явиться на моніторі комп'ютера", – розповів заступник міського голови Олександр Мосін.

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Також є можливість дистанційно керувати кожним світильником окремо та змінювати чи вимикати частину світлоточок.

Теги: LifeStyle Енергетика Кропивницький
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