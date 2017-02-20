"Розумна" система освітлення вулиць з’явилась в Кропивницькому

Кропивницький став першим з українських міст, де впровадили унікальну для України систему освітлення вулиць OWLET, що дає можливість істотно економити електроенергію.

Про це пише видання ТСН.

Щоправда у світі вже є близько півтисячі міст, де працює така система освітлення.

"Ми маємо вже три вулиці, обладнані сучасними діодними світильниками, під'єднаними в єдину систему OWLET. Електронна система керування дозволяє диспетчеру бачити повну картину роботи кожного світильника. У разі виходу якоїсь лампи з ладу, інформація про це відразу з'явиться на моніторі комп'ютера", – розповів заступник міського голови Олександр Мосін.

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Також є можливість дистанційно керувати кожним світильником окремо та змінювати чи вимикати частину світлоточок.