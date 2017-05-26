Розумні люди менше хворіють: вчені

Вчені довели, що низький рівень IQ приводить до інфарктів, цукрового діабету та раку.

На думку британських вчених, саме невисокий коефіцієнт розумового розвитку є одним з найсерйозніших причин серцевих захворювань. Цей фактор поступається лише курінню.

Вчені провели дослідження, в якому взяло участь понад тисяча шотландців старші 20 років. Крім рівня IQ дослідники врахували також освіту, вагу, соціальний стан і наявність шкідливих звичок.

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Вчені пояснили, що люди із невисоким рівнем IQ більше схильні вести нездоровий спосіб життя. Тому вони піддають своє серце більшим випробуванням, на відміну від інтелектуалів. Останні, в силу своєї освіченості, відповідальніші і розсудливіші.