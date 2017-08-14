Розваги опального Жиріновського в басейні висміяли в мережі: кумедні фотожаби

Лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жиріновський розважився у колі молодих хлопців в басейні. Користувачі мережі Інтернет висвітлили подію в кумедних та оригінальних мемах.

Російський політик по-своєму відсвяткував День фізкультурника на підмосковній базі. Володимир Жиріновський заявив, що своє життя спорту можуть присвятити небагато людей, а от фізкультурою займаються кожен день.

Політик, який не має жодного відношення ані до спорту, ані до фізкультури активно відпочив в колі однопартійців. Спершу Жиріновський з молодими колегами зіграв у волейбол, більярд і настільний теніс, а опісля у сірих сімейних трусах спустився у воду.

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Молодики, що перебували з Володимиром Жиріновським у басейні, допомогли політику вибратись на надувний матрац, а потім намагались перекинути його у воду. Проте хлопцям спортивної статури це вдалось не з першого разу. Спочатку чоловіки підняли матрац над водою та пронесли його кілька метрів. На відео видно, що сам Жиріновський міцно вчепився в надувну лежанку. Згодом Володимир Жиріновський все ж опинився у воді.

Користувачі мережі Інтернет не оминули увагою кумедний відпочинок опального Володимира Жиріновського і, за традицією російських ЗМІ, по-своєму представили подію у фотожабах.