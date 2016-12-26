Розвідка оприлюднила кількість втрат серед терористів Донбасу за тиждень

У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, скільки загинуло терористів так званих "ДНР" і "ЛНР" упродовж 19-25 грудня внаслідок бойових дій і порушень під час транспортування зброї.

Відповідний допис з’явився на Facebook-сторінці відомства.

За минулий тиждень, внаслідок спроб противника зайняти нові позиції на Світлодарському виступі та порушень під час транспортування зброї та боєприпасів, незадовільних умов служби і медичного забезпечення збільшилась кількість загиблих і травмованих військовослужбовців з’єднань і військових частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ,

– йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідки, у період з 19 до 25 грудня на Донбасі загинули 18 бойовиків. Крім того, ще 38 отримали поранення.

З них у складі 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ троє військовослужбовців вбито та п’ять поранено. У складі 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2 АК ЗС РФ поранено одного військовослужбовця. У складі 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК 15 військовослужбовців вбито та 32 поранено,

– підкреслили розвідники.

Також зазначається, що у цивільних лікарнях Луганська введено режим обмеження доступу відвідувачів через приховування такої кількості поранених росіян.

Морг головної міської лікарні заповнено вбитими російськими військовослужбовцями. В медичних закладах на тимчасово окупованих територіях Луганської області проводиться виписка хворих цивільних осіб для звільнення місць для поранених військовослужбовців,

– підсумовує прес-служба розвідки.

Читайте також: Комбат розповів, як Новолуганське перейшло під контроль ЗСУ