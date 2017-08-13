Розвідка повідомила про суттєві втрати серед бойовиків з Донбасу, які воюють в Сирії

У складі військового контингенту Збройних сил Росії в Сирії воюють бойовики, які належали раніше до так званого "мотострілецького полку морської піхоти 1 АК (Донецьк)".

Про це повідомили у ГУ розвідки Міноборони України.

Згідно з повідомленням, в Сирії загинуло вісім бойовиків, ще двоє бойовиків отримали поранення. Серед поранених – командир мінометної батареї.

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У зв’язку з тим, що загиблі не є громадянами Росії, їхні тіла будуть поховані на території Сирії.