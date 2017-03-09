Розвідка сповістила про кількість загиблих бійців Росії у моргах Донбасу

На окупованому Донбасі в моргах перебувають більше 20 тіл загиблих російських військових.
Про це повідомляє Головне управління розвідки України.
"У спеціально обладнаних моргах при військово-медичних закладах російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донбасу перебувають більше 20 тіл вбитих і померлих від поранень військовослужбовців ЗС РФ, які підготовлено для відправки на територію РФ транспортом чергового російського "гумконвою", – мовиться у повідомленні.
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