Розвідка США не знайшла доказів прослуховування Трампа Обамою

Доказів того, що Обама прослуховував Трампа, у комітеті Сенату США з розвідки не знайшли.

Дональд Трамп звинувачував екс-президента Барака Обаму в організації прослуховування його телефонних розмов під час передвиборчої кампанії. Водночас, навіть після спростування цих закидів, в адміністрації Трампа далі наполягають на своєму.

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Мовляв, термін прослуховування Дональд Трамп застосував у ширшому розумінні, маючи на увазі усі форми незаконного стеження, яке велося під час виборів у 2016 році. Щоправда, доказів цьому в адміністрації Трампа досі не можуть надати.