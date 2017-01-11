Розвідка США звинуватила Росію у втручанні у вибори у "десятках" країн

Директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив, що Росія намагалася вплинути на вибори у кількох десятках країн.

Про це він розповів під час слухань у сенаті, повідомляє Німецька хвиля.

За його словами, розвідка отримала дані про організовані Росією хакерські атаки під час президентської кампанії США у 2016 році на основі слів інформаторів, аналізу технічних даних та доступної широкому загалу інформації.

Клеппер додав, що росіяни вирішили, що з Трампом буде простіше домовлятися, аніж з демократами, оскільки він бізнесмен.

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