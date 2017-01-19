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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Розвідка з’ясувала, як Росія прикриває на Донбасі своїх кадрових військових

10:45, сьогодні 775 Читать новость на русском
Російські
Російські "козаки" на Донбасі / Lenta.ru

Керівництво Головного розвідуправління Генштабу Збройних сил Росії РФ використовує як прикриття для відряджених на Донбас кадрових російських військовослужбовців структури "Всевеликого Війська Донського".

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

"Зазначена практика дозволяє приховати належність російських військових інструкторів та радників у складі військових формувань "ДНР/ЛНР" до ЗС РФ і видавати їх за "добровольців козачих підрозділів", – пояснили у розвідці.

Читайте також: Терористи конфліктують з російським командуванням, – розвідка

Теги: Україна-Росія Україна Війна на Донбасі Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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