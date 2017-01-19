Розвідка з’ясувала, як Росія прикриває на Донбасі своїх кадрових військових

Керівництво Головного розвідуправління Генштабу Збройних сил Росії РФ використовує як прикриття для відряджених на Донбас кадрових російських військовослужбовців структури "Всевеликого Війська Донського".

Про це повідомляє Головне управління розвідки України. "Зазначена практика дозволяє приховати належність російських військових інструкторів та радників у складі військових формувань "ДНР/ЛНР" до ЗС РФ і видавати їх за "добровольців козачих підрозділів", – пояснили у розвідці. Читайте також: Терористи конфліктують з російським командуванням, – розвідка

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