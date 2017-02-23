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Розвивати бізнес та економіку України не дають "стрибаючі" правила, — експерт

22:36, сьогодні 72 Читать новость на русском
Інвестори зацікавлені розвивати відновлювальну енергетику в Україні
Інвестори зацікавлені розвивати відновлювальну енергетику в Україні / Getty Images

Головний фактор, який стримує розвиток і відновлювальної енергетики, і взагалі економіки України – нестабільність стратегічних правил гри.

Таку думку в коментарі сайту "24" висловив голова Української асоціації відновлювальної енергетики Олексій Оржель.

Експерт нагадав: нещодавні зміни у нестандартному приєднанні до електромереж, а це саме той діапазон потужностей, з яким більша частина відновлювальної енергетики і розвивається (це малі ГЕС, біоенергетика, сонячні об'єкти), отримали ріст вартості приєднання до 6-7 разів. Ці зміни часто просто вбивають бізнес-модель.

Інвестор через те, що можливі такі зміни у нераціональних діапазонах, говорить: вибачте, але ці ризики регуляторного поля... І це крім вашої політичної нестабільності, крім того, що на сході у вас, на жаль, війна,
– уточнив Оржель.

За словами експерта, інвестор зацікавлений розвивати "зелену" енергетику в Україні, тому що згідно з нашим режимом стимулювання це дає більший інвестиційний інтерес. Але якщо інвестор займався проектом півроку-рік, вивчав моделі, залучав фінансування, а тут – одним рішенням надзвичайно змінили умови, то це фактор невизначеності.

"Нехай би в Україні були будь-які правила, чи з недоліками, чи ідеальні. Але потрібно, щоб хтось на рівні держави дав певний термін їхньої дії – 5, 10, 30 років – і гарантував, що ніщо не буде змінюватись. Це і був би розвиток. При цьому – нехай і займаються політичними баталіями. Але правила не змінюють. Це і є розвиток будь-якого проекту в Україні, не тільки відновлювальної енергетики, а будь-якого бізнесу", – зауважив Оржель.

Нагадаємо, у січні поточного року Нацкомісія з питань енергетики розрахувала нову вартість для підключення бізнесу до електромереж. Ціни зросли у 6 разів і більше.

Більше про перспективи розвитку незалежної енергетики читайте: Червоне світло для "зеленої" енергетики: хто винен і що робити

Теги: Україна Енергетика Законодавство Бізнес
Джерело: 24 Канал
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