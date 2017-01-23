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РПЦ зреагувала на появу в месенджерах стікерів з патріархом Кирилом

13:41, сьогодні 439 Читать новость на русском
Стікери
Стікери / Telegram

РПЦ назвали подібні стікери несмаком і спробами глузування.

Не так давно користувачі месенджерів отримали змогу використовувати стікери з патріархом Кирилом у переписці, пише "Новое время".

Професор МДІМВ Володимир Легойда зазначив, що в соціальних мережах люди часто зачіпають почуття один одного, людську гідність і не дотримуються елементарних норм поведінки в суспільстві.

Є серед таких людей і популярні в молодіжному середовищі персонажі, такі творці "модного дизайну". Все це, звичайно, дуже сумно, тому що, по-перше, нерідко просто позбавлене таланту, по-друге, руйнівне для суспільства,
– сказав Легойда.

У той же час він не зміг відповісти, чи буде церква вимагати заборони на використання стікерів з патріархом в месенджерах.

Теги: Курйози РПЦ Інтернет
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