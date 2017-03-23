Рух транспорту на Харківщині обмежили: список доріг

Через надзвичайну ситуацію на військових складах у Балаклії поліція обмежила рух транспорту у Харківській області.
В Управлінні безпеки дорожнього руху Національної поліції повідомили, що рух обмежено на п'яти автомобільних дорогах області.
Список доріг:
• По-210103 Балаклія – Яковенково, 0-40 км;
• Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гроховатка, 77-90 км;
• Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка, 22-43 км;
• По-210102 Балаклія – Бригадирівка, 0-10 км;
• З-210131 під'їзд до села Вербівка, 0-1 км.
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Нагадаємо, у Балаклії стався потужний вибух на військовій базі. Деякі з ракет вибухали далеко за межами військової частини.
Користувачі соцмереж публікують шокуючі відео з вибухами пишуть про те, що вибухи було чутно за десятки кілометрів від місця події.