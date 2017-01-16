Рупор Путіна повторив слова Трампа про НАТО

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що НАТО не можна назвати сучасною організацією.

Про це він сказав у відповідь на репліку про Альянс обраного президента США Дональда Трампа, повідомляє "РИА Новости".

Пєсков висловив згоду з твердженням Трампа про те, що НАТО застаріло, назвавши його "пережитком".

Представник президента РФ вважає, що вся структура Альянсу "присвячена ідеалам конфронтації", а сам блок "навряд чи можна назвати сучасною структурою, що відповідає ідеям стабільності... і безпеки".

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що країни-учасниці не фінансують НАТО належним чином, і він не може ефективно боротися з міжнародним тероризмом.



У НАТО із стурбованістю сприйняли останню заяву обраного президента США Дональда Трампа щодо Альянсу.