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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

"Рупор" Путіна відповів на заяву Тіллерсона щодо анексії Криму

15:43, сьогодні 68 Читать новость на русском
Дмитро Пєсков та Володимир Путін
Дмитро Пєсков та Володимир Путін / real-vin.com

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва не згодна із заявами кандидата на пост держсекретаря США Рекса Тіллерсона.

Про це пишуть "РИА Новости".

Дмитро Пєсков наголосив, що Росія продовжуватиме аргументовано пояснювати свою позицію щодо анексії півострова Крим.

"Це його (Тіллерсона – 24) позиція, ми приймаємо до відома. Зрозуміло, російська сторона продовжить терпляче роз'яснювати суть цього питання. Зрозуміло, ми не згодні з такими формулюваннями", – наголосив Дмитро Пєсков.

Читайте також: Окупація всієї України не вдалася, але плани Путіна нікуди не зникли, – Портников

Нагадаємо, кандидат на посаду Державного секретаря США Рекс Тіллерсон заявив, що Росія незаконно відібрала в України Крим.

Теги: Політика Анексія Криму Новини Росії США Україна Україна-Росія
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