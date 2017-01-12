"Рупор" Путіна відповів на заяву Тіллерсона щодо анексії Криму

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва не згодна із заявами кандидата на пост держсекретаря США Рекса Тіллерсона.

Про це пишуть "РИА Новости".

Дмитро Пєсков наголосив, що Росія продовжуватиме аргументовано пояснювати свою позицію щодо анексії півострова Крим.

"Це його (Тіллерсона – 24) позиція, ми приймаємо до відома. Зрозуміло, російська сторона продовжить терпляче роз'яснювати суть цього питання. Зрозуміло, ми не згодні з такими формулюваннями", – наголосив Дмитро Пєсков.

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Нагадаємо, кандидат на посаду Державного секретаря США Рекс Тіллерсон заявив, що Росія незаконно відібрала в України Крим.