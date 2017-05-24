Руслана показала фанам свої раритетні фото

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24 травня переможниця Євробачення-2004 Руслана святкує своє 43-річчя – вона поділилася спогадами та пообіцяла повернутися на сцену.
Про це повідомляє "ТСН".
"Сьогодні мій День народження! Я відчуваю себе у розквіті сил! Мене вражає моє постійне прагнення до досконалості. Я реально невгамонна. Я постійно не можу заспокоїтися на досягнутому. Постійно відчуваю, що там, у майбутньому, на мене чекає найважливіше, найцікавіше, найсильніше", – написала співачка у своєму Facebook.
Руслана також зізналася, що одружилась з Олександром Ксенофонтовим таємно, бо її батько був проти.
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До слова, у середу, 24 травня, свій день народження відсвяткував і лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка.