Руїни зруйнованої мрії: як виглядає Ріо-де-Жанейро через півроку після Олімпіади

Олімпійські ігри у Ріо-де-Жанейро мали привести місто до ладу. Принаймні такою була думка місцевих чиновників, які захотіли організувати там настільки масштабну спортивну подію. Однак все виявилося зовсім не так, як планувалося.

Минуло дещо більше, аніж півроку, і величезний спортивний комплекс, на який було витрачено шалені гроші, перетворився на пустку і крах усім мріям бразильців. Місто, яке намагаля в такий спосіб позбутися своїх славнозвісних фавел та злиднів, отримало нову руїну своїх мрій.

Постраждала навіть велична "Маракана", де вандали пошкодили сидіння. А з олімпійських басейнів тепер тхне смородом.

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