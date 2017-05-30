Ryanair анонсував здешевлення квитків

Авіаперевізник Ryanair має намір у майбутньому знижувати ціни на квитки.

Про це повідомляє ВВС.

Як зазначили в компанії, зниження цін до березня 2018 року становитиме від 5 до 7 відсотків. У компанії пояснили, що це відбудетсья в основному завдяки зниженню курсу фунта стерлінгів, яка відбулась після голосування про вихід країни з Євросоюзу.

В авіакомпанії зниження цін на квитки також пояснили зростанням конкуренції з боку європейських авіаперевізників.

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