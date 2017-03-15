Ryanair в Україні: коли і за скільки українці зможуть літати в Європу дешево

Уже з жовтня цього року українці зможуть подорожувати найдешевшим європейським лоукостом Ryanair.

Літаки ірландської авіакомпанії здійснюватимуть рейси з аеропортів Києва та Львова до низки європейських країн за досить привабливими бюджетними цінами. Україна стане 34-ю країною у мережі авіамаршрутів Ryanair.

З Києва – аеропорту Бориспіль – лоукост літатиме за 4 маршрутами: три рейси на тиждень Ryanair здійснюватиме в Ейдховен, п’ять – до Лондона, три рейси літатимуть у Манчестер і чотири в Стокгольм. Загалом 15 рейсів на тиждень.

Зі Львова авіакомпанія виконуватиме аж 7 рейсів – до Кракова, Вроцлава, Будапешта, Берліна, Ейндховена, Лондона та Менінгема (що неподалік Мюнхена).

Хто такий Ryanair?

Це найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія з Ірландії, з головним офісом у Дубліні. Заснована в 1985 році ірландським мільйонером Тоні Райаном як регіональний перевізник. Спочатку компанія була збитковою, поки її не очолив в 1995 Майкл О'Лірі: він сконцентрувався на концепції дешевих авіаліній. Згодом Ryanair виходить на Європу, де користується невеликими провінційними аеропортами. Найбільш завантаженим і прибутковим рейсом авіакомпанії є маршрут Лондон – Дублін.



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Від Антлантичного узбережжя до Києва, від норвезьких міст до міста Марракеш у Африці – нині одна з найулюбленіших авіакомпаній європейців виконує більше 1800 рейсів щоденно з 85 пунктів вильоту до більш ніж 200 пунктів призначення в 33 країнах. Щорічна кількість пасажирів авіакомпанії дорівнює 120 млн. Повітряний флот компанії складається з більш ніж 360 літаків Boeing 737.

Цього року ми перевозимо 120 мільйонів пасажирів. Упродовж наступних 8 років ми плануємо додавати по 10 мільйонів пасажирів на рік,

– зазначив комерційний директор компанії Ryanair Девід О'Брайан, під час спільної прес-конференції з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном, в середу, 15 березня.

У планах – до 2024 року – Ryanair хоче збільшити рівень пасажиропотоку до 200 млн пасажирів на рік.

Літатимемо більше і дешевше

В Україні ж, за словами О'Брайана, ірландський лоукост планує перевозити більш ніж півмільйона українських пасажирів щороку.

Однак прихід Ryanair в Україну не відбувся лише за помахом чарівної палички. Як відзначив міністр інфраструктури Омелян, переговори з Ryanair тривали не один рік. Мрія ж міністра – щоб українці літали. Швидко, дешево, комфортно.

Одна з моїх мрій, щоб українці літали. Сподіваюся, ми літатимемо більше. Сьогодні ми маємо компанію №1 лоукост в Європі, яка динамічно розвивається, вірить і заходить в Україну,

– підкреслив Омелян.

Ryanair з’єднає Україну з іншими 33 країнами. За словами комерційного директора компанії, популярність лоукосту в тому, що авіакомпанія пропонує найнижчі ціни на квитки, у той час як вартість білетів найближчих конкурентів на чверть вища.

Українці в компанії

Низькі ціни Ryanair, наголошує О'Брайан, базуються на низьких витратах. Вони досягаються завдяки ефективній експлуатації парку сучасних літаків, які компанія купує за найнижчими цінами у компанії виробника Boeing.

Лоукост не обділяє увагою і власне інформаційне наповнення, зокрема, за словами О'Брайана, сайт авіакомпанії станом на січень 2017 року має 46 мільйонів відвідувачів. Має місце внесок й українців. Адже в IT команді Ryanair працює багато наших громадян.

Яка ціна?

Досить таки бюджетна. Аби відсвяткувати появу нових маршрутів в Україні, Ryanair пропонує спеціальну ціну на білети – мінімальна від 19,99 євро. Щоправда, забронювати квитки за цією акційною ціною можна лише до опівночі четверга, 16 березня. Оскільки білети за такими низькими цінами розкуплять швидко, радимо вам не пропустити розпродаж квитків та уже забронювати білети за цілком вигідною пропозицією. Зробити це можна на сайті www.ryanair.com або у мобільному додатку.

Ми намагаємося перш за все заповнити рейс, тобто, щоб у нас літали повні літаки. І саме пасажири, їхній попит визначає ціну на квитки, на відміну від традиційних компаній, які намагаються знайти якийсь баланс між підтримуванням високої ціни на квиток та використовуванням напівпорожнього літака, – зауважив Девід О'Брайан.

Коли можна буде літати?

Якщо бути конкретними – лоукост здійснюватиме рейси з України від 30 жовтня 2017 року. Літаки компанії Ryanair не базуватимуться в Україні, однак, не виключено, що в перспективі така можливість може з’явитися.

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