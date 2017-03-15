Ryanair в Україні: сім цікавих фактів про лоукост

Один з найбільших бюджетних авіаперевізників Європи Ryanair уже почав роботу в Україні. А що відомо про цей популярний лоукост?

Ми зібрали цікаві факти про Ryanair.

1. Перший сайт для авіакомпанії зробили студенти. Ось так він виглядав:

2. Загалом Ryanair здійснює 2631 маршрут з 33 країн.

3. Найбільш завантаженим, а також і прибутковим рейсом є маршрут Лондон - Дублін.

4. Найкоротші рейси: Афіни – Міконос, який триває від 21 хвилини та Валенсія – Ібіца – триває від 22 хвилин. А от найдовші рейси Тенеріфе – Осло і Гран-Канарія – Осло (до 6 годин). Середня тривалість рейсу Ryanair близько двох годин.

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5. Авіапарк компанії складається з 366 літаків Boeing 737-800 у докласовій комплектації, з них 351 використовується регулярно.

6. Ryanair вважається однією з найбільш пунктуальних авіакомпаній світу. Середній час прибуття рейсів – на 3,5 хвилини швидше графіка.

7. Найдешевший переліт – з Тімішоари (Румунія) в Мілан і Брюссель – від 10 євро у дві сторони, з Варшави до Гданська і Вроцлава – від 16 євро, з Гданська в Стокгольм і Осло – від 19 євро в обидва боки (ціни вказані на травень – липень 2017 року).

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