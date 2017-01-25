Рятувальна операція в Карпатах: шукають зниклого туриста

На Закарпатті під час катання на гірськолижних трасах, у районі полонини Драгобрат зник турист з Полтавщини.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Турист зник сьогодні, 25 січня, близько 13 години дня.

Під час катання чоловік втратив орієнтир та зник. На його пошуки відправили 5 рятувальників Ясігнянського гірського пошуково-рятувального відділення.

Нагадаємо, схожий інцидент із туристом із Києва трапився у цьому ж районі 15 січня. Чоловік заблукав під час катання на сноуборді. На щастя з ним був телефонний зв'язок, тож це полегшило роботу рятувальникам.