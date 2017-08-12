Рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в 10 регіонах України

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні в найближчі два дні.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Найбільший ризик у південних та східних областях, а також частково у центральних. Рятувальники закликають громадян бути обережними і дотримуватися правил пожежної безпеки у лісах, парках та інших відкритих територіях.

За даними Укргідрометцентру, 12 – 14 серпня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях збережеться надзвичайна пожежна (5 класу) небезпека,

– йдеться у повідомленні.

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ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.