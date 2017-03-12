Рятувальники попереджають про паводки та сходження лавин через негоду

Різка зміна погоди в України принесла і підвищений рівень можливих стихійних лих.
За повідомленням ДСНС, 12 - 13 березня на лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області) очікується ріст рівнів води на 0,2 - 0,7 м, місцями можливий початковий вихід води на заплаву.
Також у басейнах річок Прип’ять та Сіверський Донець можливий вихід води на окремі понижені ділянки заплав.
За прогнозами Укргідрометцентру, 12 березня, у зв'язку зі снігопадами, у високогір'ї Iвано-Франкiвської області зберігається значна (3 рівень) лавинна небезпека.
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