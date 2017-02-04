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Рятувальники попереджають про сходження лавин на Закарпатті

19:35, сьогодні 56 Читать новость на русском
Лавина
Лавина / trailteam.pl

У горах висота снігу вдвічі перевищує норму, тому рятувальники попереджають про високий рівень небезпек сходження лавин.

Тим часом паводок на Закарпатті пішов на спад. Наразі підтопленими залишаються майже три сотні приватних будинків, тоді як учора їх було більше півтисячі.

Попри паводки, проблем з електроенергією, газом та опаленням у населених пунктах немає. Ліквідовують наслідки негоди працівників різних служб.

На щастя вже вода пішла на спад. Свалявський, Рахівський, Воловецький та Міжгірський райони вже без підтоплень домогосподарств. Немає там ні льодових заторів, ні обмежень руху. Зараз усі служби життєзабезпечення, як і учора, працюють у посиленому режимі. Загроза минула. Зараз з верхів'їв річок паводкова хвиля поступово спускається до низів'я,
– розповіла речник управління ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир

На поміч місцевим приїхали рятувальники з сусідніх областей. Вони допомагають підірвати лід на річках.

Через негоду від учора рух транспорту на дорозі Свалява - Мукачеве – обмежено.

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Теги: Україна Новини Закарпаття Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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