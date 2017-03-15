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Рятувальний вертоліт розбився в Ірландії: є загиблі і зниклі безвісти

13:41, сьогодні 3
Рятувальний вертоліт берегової охорони зазнав аварії в Ірландії
Рятувальний вертоліт берегової охорони зазнав аварії в Ірландії / Фото із соцмереж

Поблизу узбережжя Ірландії зазнав катастрофи вертоліт берегової охорони.

Як повідомляє Reuters, із пошуково-рятувальним вертольотом Sikorsky S-92 втратили контакт близько 01:00.

Одна людина загинула, троє вважаються зниклими безвісти. Вертоліт надавав допомогу в евакуації з риболовецького корабля іншому повітряному судну.

Станом на 15 березня тривають пошуки зниклого гелікоптера, в яких беруть участь два вертольоти і п’ять рибальських та рятувальних човнів.

Загалом на борту перебувало четверо людей – одну людину вдалось знайти, проте її стан критичний.

Падіння вертольота сталося поблизу маяка Блексуд, причини наразі невідомі.

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Теги: Жертви Ірландія авіація
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