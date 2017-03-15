Рятувальний вертоліт розбився в Ірландії: є загиблі і зниклі безвісти

Поблизу узбережжя Ірландії зазнав катастрофи вертоліт берегової охорони.
Як повідомляє Reuters, із пошуково-рятувальним вертольотом Sikorsky S-92 втратили контакт близько 01:00.
Одна людина загинула, троє вважаються зниклими безвісти. Вертоліт надавав допомогу в евакуації з риболовецького корабля іншому повітряному судну.
Станом на 15 березня тривають пошуки зниклого гелікоптера, в яких беруть участь два вертольоти і п’ять рибальських та рятувальних човнів.
Загалом на борту перебувало четверо людей – одну людину вдалось знайти, проте її стан критичний.
Падіння вертольота сталося поблизу маяка Блексуд, причини наразі невідомі.
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