Саакашвілі хотів вбити Жиріновського, – російські ЗМІ

Низка прокремлівських ЗМІ стверджує, що український політик Міхеїл Саакашвілі за часів свого грузинського президентства віддав наказ потопити судно, на борту якого перебували лідер ЛДПР Володимир Жиріновський і тодішній мер Москви Юрій Лужков.

Зауважимо, що посилаються пропагандиські ресурси на колишнього заступника головнокомандувача військово-морських сил Грузії Віктора Челідзе.

За його словами, Саакашвілі викликав до себе тодішнього главу грузинських військово-морських сил Зураба Ірімадзе та віддав наказ потопити катер.

Крім того, сам Володимир Жиріновський стверджує, що в 2004 році він плив із Сочі до абхазького міста Сухум на прогулянковому катері "Акація", і у цей час його переслідувало грузинське військове судно.

Лужков своєю чергою зауважив, що причини для розправи з ним з боку Саакашвілі були, оскільки колишній московський голова тоді підтримував прагнення Аджарії від’єднатися від Грузії.

Щоправда, пропутінські видання дещо сумніваються у правдивості заяв Челідзе, оскільки той "є фігурою неоднозначною: свого часу МВС Грузії звинуватило чиновника в тому, що він перевищував повноваження, продавав держмайно, і його довго не могли знайти, щоб затримати".

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