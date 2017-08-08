Саакашвілі розповів про причини нападу Росії на Грузію

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Екс-президент Грузії Михаїл Саакашвілі поділився спогадами про напад Росії на грузинські землі. Тоді у спецоперації взяли участь 80 тисяч військових РФ.
Про це він розповів у прямому ефірі 24 Каналу.
За словами Саакашвілі, Росія залучила 3 тисячі зброї та військової техніки, 200 літаків.
"Метою цієї спецоперації не було пробиття щілини в Європу, а скидання мого уряду в Тбілісі і закінчення історії незалежності однієї з пострадянських країн", – розповів Михаїл Саакашвілі.
Тоді сотні грузинів вийшли на вулиці, героїчно дали супротив російській армії, поки уряд направив військо для протистояння. США одразу ж розпочали проведення спецоперації, перекинувши флот та авіацію до Грузії. Так Росію зупинили на півдорозі до Тбілісі.
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Як стверджує Михаїл Саакашвілі, це була повномасштабна війна з яскраво вираженими цілями. Проте жодну із ідей росіяни не втілили.
"Ми діяли швидко, хоч я з урядом були у відпустці, а частина військових перебували в Іраку. Не дивлячись на це, ми змогли об'єднатись", – згадав екс-президент Грузії.
Політик зазначив, що всі спецслужби спрацювали оперативно. Військові перегрупувались і міжнародна спільнота допомогла нейтралізувати збройний конфлікт.