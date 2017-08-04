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Саакашвілі розповів про свої амбітні плани на осінь в Україні

16:39, сьогодні 3602 Читать новость на русском
Саакашвілі розповів, що планує робити в Україні восени
Саакашвілі розповів, що планує робити в Україні восени / 24 Канал

Міхеїл Саакашвілі анонсував великі плани на осінь та запевнив, що позбавлення його українського громадянства президентом Порошенком не зупинить його прагнень змінити Україну.

Про це скандальний політик написав у своїй статті для The Washington Post.

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"Що б не планував Порошенко, він не зможе зупинити мою політичну діяльність, тим більше – змусити мене замовкнути. Я продовжу мобілізовувати своїх прихильників в Україні для боротьби з корумпованою та олігархічною елітою, яка гальмує розвиток країни, розбещує її кращі ресурси та підриває економічний ріст", – наголосив Саакашвілі.

Екс-губернатор Одеської області також рішуче налаштований розпочати восени антикорупційну кампанію.

Восени ми (партія Саакашвілі "Рух нових сил" – "24") плануємо почати кампанію зі зміни законодавства про вибори, щоб застосувати закони про боротьбу з корупцією і позбавити олігархів привілейованого доступу до уряду,
– додав він.

Саакашвілі також назвав причину сварки із лідером України Петром Порошенком, яка, на його думку, і призвела до подальшого позбавлення громадянства.

"Моє запрошення в Україну було частиною піар-кампанії Порошенка: він хотів постати реформатором в очах української громадськості і залучити кошти від міжнародних донорів. Насправді ж Порошенко відмовлявся кинути виклик олігархічній структурі країни та приборкати своїх дружків. Після майже двох років напружених зусиль, я вирішив залишити спроби налагодити роботу з Порошенком і офіційно пішов з моєї посади губернатора", – пояснив політик.

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Нагадаємо, 27 липня в Адміністрації Президента підтвердили, що Саакашвілі позбавили українського громадянства. За словами нардепа Антона Геращенка, сталося це через те, що він надав недостовірні дані, зокрема, що стосувались його судимості у Грузії. 1 серпня у мережі опублікували відповідний указ за підписом президента Петра Порошенка.

Генпрокурор Юрій Луценко має намір здійснити екстрадицію колишнього очільника Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі до Грузії.

Теги: Новини України Міхеїл Саакашвілі Петро Порошенко Новини політики Саакашвілі втратив українське громадянство
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