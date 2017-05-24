Саакашвілі здивував заявою щодо блокування "Вконтакте"

Міхеїл Саакашвілі розкритикував рішення Петра Порошенка заблокувати "Вконтакте" та інші російські ресурси на території України.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Рішення Порошенка заблокувати "Вконтакте", "Однокласники" і Mail.ru – саме по собі спірне, але методи, якими це було зроблено, безперечно, нелюдські і показують вкрай байдуже ставлення до власних співгромадян", – вважає Міхеїл Саакашвілі.

Політик додав, що користувачі даних соцмереж і ресурсів не мали достатньо часу, щоб встигнути зберегти сімейні фотографії, відео та інше.

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Якщо людина не може більше подивитися свої сімейні фотки – це і є захист від ворожої пропаганди? Як на мене, то це тупість, що переходить у шкідництво,

– наголосив він.

Нагадаємо, 16 травня згідно з Указом президента Петра Порошенка в Україні заборонили соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники" та інші російські ресурси терміном на 3 роки.