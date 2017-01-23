Садовий: А на картах Кабміну Львів − це частина України?

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував те, що протягом тижня Кабмін і обласна влада не скликали комісії з надзвичайних ситуацій, на якій мали б обговорити ситуацію з вивезенням сміття з міста.

Про це пише видання ZAXID.NET.

"Тиждень ані Кабмін, ані обласна влада не можуть скликати на прохання міста комісії з надзвичайних ситуацій. При цьому, блокада Львова лише посилюється. На сьогодні 35% міських майданчиків перевантажені кількатижневим об’ємом ТПВ", – написав Садовий на своїй сторінці у Facebook.

За словами Садового усі полігони, на які тимчасово возили ТПВ з міста, протягом кількох днів організовано закривають доступ для вантажівок зі Львова.

"Все, що ми просимо – це надати допомогу обласному центру для недопущення виникнення надзвичайної екологічної ситуації. А буква "Л" в словосполученні "ЛОДА" це точно "Львів"? А на картах, які висять в Кабміні, Львів це частина України?", – запитав Андрій Садовий.

Мер запевнив, що отримує дзвінки від мерів польських міст та міжнародних організацій з пропозиціями допомогти. Раніше Андрій Садовий зазначав, що сміття зі Львова можуть вивозити за кордон.