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Садовий: А на картах Кабміну Львів − це частина України?

15:29, сьогодні 629 Читать новость на русском
Андрій Садовий
Андрій Садовий / autocentre.ua

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував те, що протягом тижня Кабмін і обласна влада не скликали комісії з надзвичайних ситуацій, на якій мали б обговорити ситуацію з вивезенням сміття з міста.

Про це пише видання ZAXID.NET.

"Тиждень ані Кабмін, ані обласна влада не можуть скликати на прохання міста комісії з надзвичайних ситуацій. При цьому, блокада Львова лише посилюється. На сьогодні 35% міських майданчиків перевантажені кількатижневим об’ємом ТПВ", написав Садовий на своїй сторінці у Facebook.

За словами Садового усі полігони, на які тимчасово возили ТПВ з міста, протягом кількох днів організовано закривають доступ для вантажівок зі Львова.

"Все, що ми просимо – це надати допомогу обласному центру для недопущення виникнення надзвичайної екологічної ситуації. А буква "Л" в словосполученні "ЛОДА" це точно "Львів"? А на картах, які висять в Кабміні, Львів це частина України?", запитав Андрій Садовий.

Мер запевнив, що отримує дзвінки від мерів польських міст та міжнародних організацій з пропозиціями допомогти. Раніше Андрій Садовий зазначав, що сміття зі Львова можуть вивозити за кордон.

Теги: Політика Андрій Садовий Львів Кабінет Міністрів України
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